جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادية في كفر الشيخ مهني

يؤدي الطلاب امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ، مهني، عقب تعديل موعد بدء الامتحانات لتبدأ يوم الإثنين المقبل 24 من شهر يوليو الحالي، على مستوى جميع المدارس بالمحافظة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات الدور الثاني لامتحانات للشهادة الإعدادية في كفر الشيخ، مهني في جميع الإدارات التعليمية الـ 13 بكفر الشيخ.

امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ مهني

بينما أعلنت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، عبر بيان، أنه تم تعديل موعد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ، مهني، لتبدأ الامتحانات لجميع الطلاب بالدور الثاني بالمحافظة، كالتالي:

- الإثنين، 24 يوليو مادة اللغة العربية من الساعة 9 حتى 11، والتربية الدينية من الساعة 11:30حتى 1، والخط العربي من الساعة 1:30 حتى 2:30.

- الثلاثاء، 25 يوليو، مادة اللغة الإنجليزية من الساعة 9 حتى 1:30، التكنولوجيا من الساعة 11 حتى 12 نظري، المجال الزراعي من الساعة 12:30 حتى 1:30 نظري.

- الأربعاء 26 يوليو، مادة العلوم من الساعة 9 حتى 1:30، المجال الصناعي من الساعة 11 حتي 12 نظري، الاقتصاد المنزلي من الساعة 12:30 حتي 1:30.

امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ مهني

بينما يواصل الطلاب في امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ، مهني، حتى السبت 29 من الشهر الجاري بجميع المدارس للشهادة الإعدادية مهني في كفر الشيخ.

- الخميس 27 يوليو، مادة الرياضيات من الساعة 9 حتى 10:30، والتربية الفنية من الساعة 11 حتى 12:30.

-السبت 29 يوليو، مادة الدارسات الاجتماعية من الساعة 9 حتى 10:30، المجال التجاري من الساعة 11 حتي 12 نظري.