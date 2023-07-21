استقرار أسعار الخضار اليوم الجمعة في سوق العبور.. البطاطس تبدأ من 7 جنيهات

شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 21-7-2023 في سوق العبور استقرارًا ملحوظًا، إذ يعد أكبر أسواق الجملة في مصر بالنسبة للخضار والفاكهة، بينما تعد مصر أحد أهم منتجي الخضار في العالم.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم في مصر

واستقرت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 21-7-2023 في مصر بسوق العبور استقرار ملحوظا، حيث تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

وتشهد أسعار الخضروات اليوم الجمعة استقرارًا ملحوظا بسوق العبور، حيث يتراوح سعر الطماطم ما بين 2.75 الي 4.75 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر البطاطس ما بين 7 الي 9.5 جنيه للكيلو، كما يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 10 الي 15 جنيه، ويتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 4 إلى 9 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الجزر ما بين 5 إلى 9 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 3.5 إلى 6.5 جنيه، ويتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 7 إلى 10 جنيهات، بينما يتراوح سعر الباذنجان البلدي والأبيض ما بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر الباذنجان الرومي ما بين 3 إلى 5 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضراوات اليوم

يتراوح سعر الملوخية ما بين 3 إلى 4 جنيهات، يتراوح سعر البامية ما بين 15 إلى 25 جنيه للكيلو، يتراوح سعر البطاطا ما بين 4 إلى 6 جنيه للكيلو، يتراوح سعر الثوم ما بين 24 إلى 30 جنيها للكيلو، يتراوح سعر القلقاس ما بين 5 إلى 9 جنيهات للكيلو.