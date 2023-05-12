أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 12-5-2023 في سوق العبور

استقرت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 12-5-2023 في مصر بسوق العبور بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم، وتعد منتجات الخضار والفواكه من أهم السلع الضرورية الأكثر استهلاكا على مدار اليوم في مصر، كما تنتج مصر أجود الأنواع المختلفة من الخضار والفاكهة التي يتم تداولها بالأسواق المحلية والعالمية نظرا لطعهما المميز وجودته العالية.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم في مصر

واستقرت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 12-5-2023 في مصر بسوق العبور للجملة، حيث تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

وتشهد أسعار الخضروات اليوم الجمعة استقرارا ملحوظا بسوق العبور، حيث يتراوح سعر الطماطم ما بين 3.5 إلى 6 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر البطاطس ما بين 4 إلى 5.5 جنيه للكيلو، كما يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 8 إلى 11 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 6 إلى 8 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الجزر ما بين 2.5 إلى 6.5 جنيه، وسعر كيلو الخيار الصوب ما بين 5.5 إلى 7.5 جنيه، وسعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 4 إلى 7 جنيهات، وسعر الباذنجان البلدي والأبيض ما بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر الباذنجان الرومي ما بين 3 إلى 4 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

وشهدت أسعار الفاكهة بسوق العبور استقرارا أيضا، حيث يتراوح سعر البرتقا الصيفي ما بين 3 إلى 6 جنيهات، وسعر كيلو التفاح المصري ما بين 5 إلى 25 جنيها، وسعر كيلو الفراولة ما بين 7 إلى 11 جنيها، تتراوح سعر كيلو الجوافة ما بين 6 إلى 12 جنيها، وسعر كيلو الدوم ما بين 20 إلى 40 جنيها، وسعر العنب البناتي ما بين 30 إلى 40 جنيها للكيلو، وسعر كيلو التفاح الأمريكي والإيطالي ما بين 18 إلى 30 جنيها، وسعر الأفوكادو ما بين 50 إلى 80 جنيها.