استقرار أسعار الخضار والفاكهة بسوق العبور اليوم الأربعاء مع توافر المعروض

شهدت أسعار الخضار والفاكهة، اليوم الأربعاء، بسوق العبور، استقرار ملحوظا، وتعد منتجات الخضار والفواكه من أهم السلع الضرورية الأكثر استهلاكا على مدار اليوم، وتشتهر مصر بإنتاج أجود الأنواع المختلفة من الخضار والفاكهة على مستوي العالم.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم في مصر

واستقرت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء، الموافق 12-7-2023 في سوق العبور، حيث تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

وتراوح سعر الطماطم ما بين 2.5 و5 جنيهات للكيلو، وسعر البطاطس بين 6.5 و9.5 جنيه للكيلو، كما تراوح سعر كيلو البصل بين 10 و14 جنيها، وسعر كيلو الكوسة ما بين 4 و7 جنيهات، وسعر كيلو الجزر ما بين 5 و9 جنيهات، وسعر كيلو الخيار ما بين 7 و10 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 6 و9 جنيهات، بينما يتراوح سعر الباذنجان البلدي والأبيض ما بين 2.5 و5.5 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر الباذنجان الرومي ما بين 1.5 و4.5 جنيه للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

وشهدت أسعار الفاكهة بسوق العبور استقرارا أيضا، حيث تراوح سعر البرتقال الصيفي ما بين 7 و13 جنيها، وسعر كيلو التفاح المصري ما بين 12 و30 جنيها، وسعر كيلو المانجو العويسي ما بين 20 و35 جنيها، وسعر كيلو المانجو الزبدية ما بين 16 و20 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو الخوخ البلدي العريشي ما بين 20 و30 جنيها، كما تراوح سعر العنب الأسود ما بين 10 و18 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي ما بين 25 و36 جنيها، بينما يتراوح سعر الأفوكادو ما بين 60 و90 جنيها.