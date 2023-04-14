أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 14-4-2023.. البطاطس بـ4 جنيهات

تعد منتجات الخضار والفواكه من السلع الأساسية الأكثر استهلاكا في مصر على مدار اليوم، ويتم تدوالها بشكل واسع في الأسواق المحلية، وتتميز مصر بإنتاج أنواع كثيرة ومختلفة من الخضار والفاكهة ذات الجودة العالية، وتعتبر الطماطم والبطاطس والبصل والبرتقال من أهم المنتجات الأكثر تداولًا في مصر، وتتوفر الخضراوات والفواكهة في مصر بكميات كبيرة نظرا لإنتاج مصر الكبير منهما.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم في مصر

وشهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 14-4-2023 في مصر بسوق العبور استقرارًا ملحوظًا، نظرًا لتوافر الكميات المعروضة من الخضار والفاكهة بالاسواق المصرية دون وجود نقص في أي نوع ويختلف السعر من صنف لآخر، وتعتبر مصر من أهم منتجي الخضار والفاكهة ذات الجودة العالية على مستوى العالم.

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

ويتراوح سعر الطماطم ما بين 4 إلى 6.5 جنيه للكيلو، وسعر البطاطس ما بين 4 إلى 5.5 جنيه للكيلو، كما يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 9 إلى 15 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 3 إلى 7 جنيهات.

ويسجل سعر كيلو الجزر بين 2.5 إلى 6.5 جنيه، ويتراوح سعر كيلو الخيار ما بين 6 - 9 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الرومي بين 11 - 15 جنيهًا، بينما يتراوح سعر الباذنجان البلدي والأبيض بين 7 إلى 9 جنيهات للكيلو، وسعر الباذنجان الرومي بين 3 - 6 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

وشهد أسعار الفاكهة في سوق العبور استقرارًا إذ سجل سعر البرتقال أبو سرة بين 5 - 8 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي ما بين 3 - 5 جنيهات، وسعر كيلو الفراولة بين 7 -10 جنيهات، وسجل كيلو الجوافة بين 6 -12 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو الدوم بين 20 -40 جنيهًا، وسجّل سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 18-30 جنيهًا، بينما يتراوح سعر الأفوكادو بين 50 -80 جنيهًا.

وتعد فواكه الفراولة والموز والعنب والتفاح والبرتقال، من بين الأكثر شيوعا في السوق المصرية، وتتميز بالجودة العالية وتتوفر بكميات كبيرة في الأسواق المحلية.