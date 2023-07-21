اقرأ غدا في عدد «الوطن»: «العام الجديد».. كليات تواكب سوق العمل

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

الخبير الأمنى: الثورة كانت ضرورة وطنية لإنقاذ مصر

اللواء فؤاد علام: «30 يونيو» كتبت شهادة وفاة الجماعة الإرهابية

نحتاج إلى تعزيز دور الأزهر والمؤسسات الدينية فى تعديل الخطاب الدينى

«الجماعة والاختيار والكتيبة 101 والممر» فضحت مخططات الإخوان

الجامعات تنفذ برامج «توأمة» عالمية للتطوير.. وتخصص منحاً دراسية متنوعة للطلاب

«العام الجديد».. كليات تواكب سوق العمل

«زويل للعلوم والتكنولوجيا»: 240 منحة لطلاب «الثانوية» وما يعادلها من شهادات.. وبدء الدراسة بـ«إدارة الأعمال» بتخفيضات 10% فى المصروفات

«العريش»: نفذنا استثمارات بـ1.3 مليار جنيه.. ونعمل على إنشاء مستشفى جامعى تابع لكلية الطب لخدمة أهالى سيناء

«المنصورة الجديدة»: نستهدف قبول 2500 طالب.. والقادمون من روسيا والسودان وأوكرانيا يبدأون العام مع «القدامى»

«الدلتا التكنولوجية»: تخريج أول دفعة من الجامعة العام الجارى بجميع التخصصات.. ولا زيادة فى المصروفات

مصر تدين تمزيق وحرق القرآن الكريم فى السويد

«الخارجية»: يجب أن تضطلع الدول بمسئولياتها فى التصدى لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها

63 عاماً على انطلاق التليفزيون المصرى.. «ريادة وتطوير»

«سنة حلوة يا ماسبيرو»

«المتحدة» نجحت فى تطوير القناة الأولى.. وأدخلت التليفزيون حلبة المنافسة للحفاظ على مكانته

مصريون يروون ذكرياتهم مع أول بث تليفزيونى: «لمة وسهرة حلوة».. و«ماسبيرو زمان» تجذب الجميع

فريدة الزمر: أنا من الجيل الثانى للتليفزيون والمذيعة يجب ألا تنحصر فى برامج معينة

سلمى الشماع: ارتقى بالذوق العام.. وكان وعاء للثقافة والفن والتنوير

رشوان توفيق: التليفزيون شاهد على ريادة مصر دائماً.. والدولة كلها محظوظة بتأسيسه

«مدبولى» يستعرض مع وزيرة التعاون جهود تعزيز العلاقات بين مصر وشركاء التنمية

«معلومات الوزراء»: السنوات الخمس المقبلة ستكون الأعلى حرارة فى التاريخ

4 مليارات جنيه لتطوير وإنشاء ألف مركز فى قرى «حياة كريمة»

«مراكز الشباب.. بوابة الموهوبين»

«الإسماعيلية»: إنشاء ملاعب على أعلى مستوى.. و«المنيا»: نفذنا 226 مشروعاً.. و«سوهاج»: تشييد مراكز شباب جديدة

الصفحة الثانية

الجامعات تنفذ برامج «توأمة» عالمية للتطوير

وتخصص منحاً دراسية متنوعة للطلاب

«العام الجامعى الجديد»

تخصصات تواكب سوق العمل

د. معوض الخولى: مستعدون للتنسيق.. ونستهدف قبول 2500 طالب بمختلف التخصصات

«المنصورة الجديدة»: بدء الدراسة فى الكليات الجديدة العام المقبل

قبول الطلاب القادمين من جامعات روسيا والسودان وأوكرانيا.. وسيبدأون العام الدراسى الجديد مع الطلاب القدامى.. والعمل فى إنشاءات مستشفى الجامعة فى غضون شهور قليلة

مصروفات الدراسة كما هى دون تغيير عن العام الماضى.. وكلية «المعاملات القانونية الدولية» أبرز التخصصات الجديدة بالجامعة

د. عبدالعزيز طنطاوى: لدينا 8 كليات ونخطط لإنشاء كلية للهندسة

«الوادى الجديد»: نسعى لاحتلال مكانة متميزة بتشجيع الابتكار والتميز العلمى

الصفحة الثالثة

نعمل مع المجلس الأعلى للجامعات على الحد من تقليل الاغتراب لأنه يتسبب فى تناقص أعداد الطلاب بالجامعات الحدودية

نهدف لتحقيق توأمة مع جامعات محلية وعالمية ومؤسسات علمية لتبادل الخبرات ونقل المعلومات.. وإنشاء مستشفى جامعى خاص لخدمة الأهالى

لدينا زيادة مطردة سنوياً فى عدد الطلاب المقيدين نتيجة للأمن والأمان فى سيناء ومن المتوقع أن نصل لـ11 ألف طالب فى العام الدراسى 2023-2024

نسعى لتنفيذ أبنية ذكية بالتكنولوجيا الخضراء فى إطار الانتقال إلى جامعات الجيل الرابع

د. محمود عبدربه: بدء الدراسة بكلية «إدارة الأعمال».. ومستعدون لأعمال القبول للطلاب الجدد

جامعة «زويل»: 240 منحة دراسية لطلاب «الثانوية» وما يعادلها من شهادات

د. حسن الدمرداش: نمتلك 11 كلية ونعمل على التطوير وإضافة كليات ومنشآت جديدة تتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة

«العريش»: 1.3 مليار جنيه استثمارات.. ونعمل على إنشاء مستشفى جامعى

من المقرر قبول 750 طالباً بمختلف الكليات وخصم 10% للراغبين فى الالتحاق بـ«إدارة الأعمال»

د. عربى السيد كشك: تقدّمنا بلائحة جديدة للدراسات العليا وننتظر موافقة «الأعلى للجامعات» عليها

«الدلتا التكنولوجية»: تخريج أول دفعة العام الحالى بجميع التخصّصات

لا زيادة فى مصروفات العام الدراسى الجديد.. وننتظر الموافقة على بدء الدراسة بـ«برنامج الاستمبات».. و150 طالباً متوسط عدد الطلاب بكل قسم وشعبة فى الكلية

عقدنا بروتوكولات شراكة لتدريب طلاب الكليات بجانب الدراسة النظرية والعملية لإكسابهم الخبرات المؤهلة لسوق العمل إقليمياً ودولياً

الصفحة الرابعة

«حياة كريمة» أنشأت مشروعات شبابية لخلق كوادر جديدة واكتشاف المواهب

«الإسماعيلية»: إنشاء ملاعب بنجيل صناعى على أعلى مستوى.. ومبنى إدارى وصالات لـ«القوى البدنية ورفع الأثقال».. و«المنيا»: نفّذنا 226 مشروعاً فى قطاع الشباب والرياضة.. وملاعب جديدة وأجهزة ومبانٍ حديثة

«الرياضة»: من أهم آليات تنفيذ برامج التنمية

وممارسة النشء للأنشطة على رأس أولوياتنا

رفع كفاءة المنشآت الإدارية والساحات.. وإنشاء حمامات سباحة جديدة

الصفحة الخامسة

الخبير الأمنى: الثورة كانت ضرورة وطنية لإنقاذ مصر.. وحملة «تمرد» وثقت رغبة الشعب ضد الجماعة بشكل كتابى

اللواء فؤاد علام: «30 يونيو» كتبت شهادة وفاة الجماعة الإرهابية وأنقذت الوطن من الحرب الأهلية.. وعودة الإخوان مستحيلة

نحتاج إلى تعزيز دور المؤسسات الدينية فى تعديل الخطاب الدينى وشرح الإسلام بمفهومه الصحيح ومحاربة تضارب الأفكار

يجب التوحد والتكاتف خلف القيادة السياسية

المؤامرة الكبرى على جهاز الشرطة بدأت منذ عام 2008 ببث سموم الجماعة ضد أفراد الشرطة

الجماعة الإرهابية سعت لتشكيل ميليشيات مسلحة فى الشوارع والميادين لفرض السيطرة على المواطنين وإجبارهم على الخضوع لأوامرها

مسلسلات «الجماعة والاختيار والكتيبة ١٠١» وفيلم «الممر» أعمال فنية وطنية بامتياز فضحت المخططات الشيطانية لتنظيم الإخوان والجماعات المتطرفة

استكمال انتصار «30 يونيو» يتطلب التكاتف يداً واحدة خلف القيادة السياسية فى عملية بناء وتشييد المشروعات القومية لخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة

تأمين بوابة مصر الشرقية يبدأ بإعمار سيناء بمشاريع قومية طويلة الأمد.. وتوفير مستشفيات ومدارس وجامعات وأماكن ترفيهية لضمان حياة آمنة

الصفحة السادسة

«الإسكان»: «العاشر» تشهد نقلة فى أعمال التنمية وطفرة فى مشروعات «سكن لكل المصريين»

«الجزار»: إقبال كبير من المستثمرين الصناعيين على التوسع فى المشروعات.. وتنفيذ سياج شجرى بطول 7 كيلو

«منيع»: توجيهات بسرعة الانتهاء فى التوقيتات المحدّدة وبالجودة المطلوبة.. و«مخلوف»: نعمل على دعم الاستثمار بالسويس الجديدة

«العاصمة الإدارية» تشارك بتخطيط مدينة جديدة فى «زيمبابوى»

«عباس»: القيادة السياسية فى مصر حريصة على تعزيز التعاون مع أفريقيا لتطوير المشروعات التنموية بها

«الصحة»: 225 ألف خدمة طبية خلال يوم بـ «100 يوم صحة»

«التخطيط»: إطلاق بوابة تنمية مصر لتشجيع التنمية وضمان الشفافية وتوافر البيانات

افتتاح معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية بالساحل الشمالى

«السعيد»: نثق فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى على تقديم الدعم للمشروعات الحالية

«القباج»: فتح منافذ تسويق لصغار المنتجين

«محمود»: «ثورة 30 يونيو أحيت السياحة بالأقصر وانتعشت الحرفة»

فنانو «الألباستر» يحولون الأحجار إلى آثار وتحف فرعونية

الصفحة السابعة

«الشركة المتحدة» تعيد الحياة إلى المبنى الشاهد على عظمة مصر وريادتها

عيد ميلاد «ماسبيرو» الـ63

واحة الإبداع

«الأعلى للإعلام»: قدم مبدعين وروافد مهمة للقوة الناعمة

«جبر»: الإعلام حائط قوى للدفاع عن الدولة ونشر الوعى وحماية المجتمع من الشائعات

«المتحدة» طورت القناة الأولى وأدخلت التليفزيون حلبة المنافسة

«عبدالمجيد»: خطة تطوير التليفزيون خطوة رائعة لمواجهة خطر شائعات وسائل السوشيال ميديا

رشوان توفيق: شاهد على ريادة مصر دائماً

سلمى الشماع: ارتقى بالذوق العام.. وكان وعاء للثقافة والفن

فريدة الزمر: أنا من الجيل الثانى ومحظوظة بالحقبة الثرية

«الوطنية للإعلام»: أسهم فى تشكيل ثقافة المجتمع وتنمية وعى المواطنين

«زين»: قاد حركة التنوير والفكر وكوّن وجدان الأمة بإبداعات أبنائه

مصريون عن أول بث: «لمة جيران وسهرة حلوة»

«ماسبيرو زمان».. كنوز الماضى بلغة العصر تجذب الشباب

الصفحة الثامنة

احتفال برتغالى

طموحات جديدة

الزمالك يبدأ تدريباته للبطولة العربية.. «أوسوريو» يطالب بانتفاضة فى الموسم الجديد.. وأزمة بسبب «عيد»

انقسام فى الأهلى حول مصير «الشناوى».. توصية بالاعتماد على الشباب.. والفريق يُعسكر لبيراميدز

الحلم الجميل

المصرى مع سيراميكا

فى نهائى «الرابطة» تحت قيادة «عبدالرازق والرمادى»

شروط خاصة

«العشرى» ينافس «جلال وماهر» على تدريب الاتحاد السكندرى.. وتأجيل حسم ملف بيع ثلاثى الفريق