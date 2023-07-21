قبل بدايته بساعات.. تعرف على تفاصيل حفل تامر حسني في مهرجان العلمين

يقام بعد قليل أولى حفلات مهرجان العلمين الفنية، التي يحييها تامر حسني على هامش فعاليات المهرجان، ويرصد «الوطن» تفاصيل الحفل.

بدأ فتح الأبواب لحضور حاملي التذاكر والدعوات منذ الساعة الرابعة عصرا، ومن المقرر أن تغلق الأبواب في تمام الساعة التاسعة مساء، وللحاجزين عبر موقع تذكرتي تتوافر التذاكر أمام أبواب الحفل.

أولى فقرات الحفل

وسيدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء بفقرة موسيقية، وستستمر لمدة ساعة ونصف.

وبعد ذلك سيكون هناك نصف ساعة «بريك» لتجهيز المسرح والفرقة الموسيقية، ومن المقرر أن يصعد تامر حسني على خشبة المسرح في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

فقرات حفل تامر حسني في مهرجان العلمين

يذكر أن تامر حسني من المقرر أن يقدم عددا كبيرا من الاستعراضات والألعاب النارية خلال الحفل، بجانب مجموعة كبيرة من أغانيه، بالإضافة إلى أغاني فيلمه الجديد «تاج»، الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي.