«صحة مطروح»: تطوير مستشفى رأس الحكمة لاستقبال الحوادث والحالات الطارئة

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، تطوير مستشفى رأس الحكمة المركزي، من خلال رفع كفاءة الأقسام الداخلية، وتشغيل العناية المركزة، عقب تجهيزها وإمدادها بأجهزة طبية جديدة ومتطورة، في ظل استقبال المستشفى حالات كثيرة، بقسمي الاستقبال والطوارىء من حوادث الطرق خلال موسم الصيف ولتخفيف الازدحام والعبء عن مستشفيات العاصمة.

أوضح أن المستشفى تقدم خدمات طبية متميزة لأهالي رأس الحكمة والمصطافين والمسافرين على طريق «مطروح - الإسكندرية» بالساحل الشمالي، تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة منشآت تقديم الخدمات الصحية.

مراجعة تجهيزات أقسام مستشفى رأس الحكمة

وتابع وكيل وزارة الصحة، اليوم، أنه جرى مراجعة تجهيزات الأقسام بمستشفى رأس الحكمة المركزي مع الدكتور محمد النعناعي مدير المستشفى لمتابعة تشغيل وتفعيل العناية المركزة بالمستشفى، حيث أن العناية المركزة بالمستشفى مجهزة ومزودة بطاقة استيعابية 6 أسرّة 6 أجهزة تنفس صناعي 6 أجهزة مونيتور.

التموين الدوائي

ووجه وكيل صحة مطروح ببيان، لمدير التموين الدوائي بالمديرية الدفع بمستلزمات التشغيل وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية بالمستشفى بكميات تتناسب ومعدلات الأداء، وجرى التأكد من توفير الأكسجين الطبي بالشبكة المركزية والأسطوانات لحالات الطوارئ.

زيادة أيام العمليات الجراحية لستة

واطلع وكيل وزارة الصحة بمطروح على معدلات الأداء للفريق الطبي الجراحي، ووجه للدكتور محمد النعناعي مدير المستشفي بزيادة أيام العمليات الجراحية لستة وعرض مقترح التشغيل.

بنك الدم

وأشار وكيل وزارة الصحة إلي انه جرى مناقشة مدير المستشفى فى الاحتياجات الضرورية لأقسام الطوارئ ومعمل التحاليل وبنك الدم التخزيني وجرى التواصل خلال الزيارة مع مديرة إدارة المعامل بالمديرية لتوفير بعض المستلزمات الضرورية للعمل، والتأكيد على توافر كميات مناسبة من أكياس الدم ومشتقاته، ومراجعة الخدمات المساعدة من المولد الكهربائي وتانك الأكسجين الطبي والمصاعد وغرف النفايات وثلاجة حفظ الموتي.