إحالة 89 مخالفة تموينية للنيابة العامة بالدقهلية

كشفت محافظة الدقهلية عن إحالة 89 محضرا بالمخالفات التموينية للنيابة العامة بعد ضبطها بمختلف مراكز ومدن المنزلة وبلقاس والمنصورة وطلخا، ودكرنس وبنى عبيد ونبروه وميت غمر وتمي الأمديد.

عمل حملات مرورية مفاجئة بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان لها إلى أن الحملات المرورية المفاجئة، جاءت في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

إحالة 89 محضرا بالمخالفات للنيابة العامة بالدقهلية

وأشار السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات تمكنت من ضبط 44 مخالفة تموينية في المخابز و45 مخالفة في الأسواق كالآتي:

- محاضر تجميع بطاقات 88 بطاقة ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر توقف عن الإنتاج

- محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها 8 شكاير، و محاضر عدم مطابقة للمواصفات، ومحاضر نقص وزن.

- محاضر ضبط دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5٪ بغرض تدويره وإنتاجه دقيق 72% وبيعه في السوق السوداء

- محاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر بيع أعلي من السعر الرسمي سجائر، ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

- محاضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية تاجر تمويني ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية تاجر تمويني.

- محاضر تجميع مواد بترولية.