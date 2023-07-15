«تموين الدقهلية»: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومضارب الأرز

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيامه بعقد اجتماع اليوم السبت، مع مديري الإدارات الخارجية والداخلية بالمديرية، وذلك لمناقشة بعض الموضوعات المهمة والعاجلة المتعلقة بتكثيف الحملات الرقابية في مختلف الأقسام.

تكثيف الحملات الرقابية في مختلف المجالات

وأضاف دايرة في بيان أنه جرى مناقشة موضوعات مهمة في محافظة الدقهلية منها:

- بالنسبة لقسم المواد البترولية:

• تكثيف الحملات الرقابية على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز.

- مناقشة القرارين الوزاريين رقم 95.96 لسنه 2023.

- بالنسبة للرقابة التموينية المخابز:

• الحرص على تحصيل الغرامات المستحقة وعدم قبول إيصالات لغرامات جديدة قبل سداد الغرامات القديمة .

• متابعه الحصص المنصرفة للمخابز في حالة تحديد حصة للمخبز أقل من الحصة التأمينية.

• تكثيف الحملات على المخابز.

• مراجعة أرصدة الدقيق بالمخبز.

- بالنسبة للصيانة:

• المرور على مضارب الأرز وتنفيذ التوجيهات الصادرة في هذا الشأن

- بالنسبة للرقابة التجارية الأسواق:

• متابعة توزيع السجائر في نطاق كل ادارة الى التجار المسجلين ف كشوف الحصر وتوقيعهم على فاتورة الشراء وإقرار بالبيع بالسعر الرسمي.

تنظيم العديد من الأعمال في تموين الدقهلية

وناقش وكيل وزارة التموين بالدقهلية العديد من الموضوعات في الأقسام الأخرى والمحاسبة والمالية وغيرها في الاجتماع.