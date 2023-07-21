لطلاب الشهادة الإعدادية.. انطلاق امتحانات الدور الثاني في محافظة الدقهلية غدا

تستعد مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، لإجراء امتحانات الدور الثاني في محافظة الدقهلية لصفوف الشهادة الإعدادية التي تبدأ السبت 22 يوليو، بعد انتهاء امتحانات صفوف النقل الابتدائي والثانوية الأسبوع الماضي.

امتحانات الدور الثاني في محافظة الدقهلية

وحدد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن امتحانات الدور الثاني في محافظة الدقهلية لصفوف الشهادة الإعدادية تنطلق بداية من السبت 22 يوليو.

استعدادات تعليم الدقهلية لامتحانات الدور الثاني

وأوضح«شعبان» في بيان له أنه جرى الاستعداد لأداء امتحانات الدور الثاني في محافظة الدقهلية للشهادة الإعدادية، من خلال تجهيز اللجان الخاصة بأداء الامتحانات بها على مستوى مختلف الإدارات التعليمية التابعة للمديرية بالدقهلية، وتهيئة اللجان والامتحانات بجو ملائم ومناسب للطلاب، وتشديد التعليمات الخاصة بعدم احتفاظ الطلاب بهواتف محمول داخل اللجان.

وأوضح مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم لـ«الوطن» أنه يتم عقد الامتحانات بشكل طبيعي خلال الإجارة يوم الأحد 23 يوليو، وفقا للجدول المحدد.

جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالدقهلية

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثاني بالدقهلية يوم السبت 22 يوليو بمادة اللغة العربية لمدة ساعتين، والأحد بمواد الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف، والاثنين العلوم لمدة ساعتين والحاسب الآلي لمدة ساعة، والثلاثاء اللغة الأجنبية والتربية الفنية لمدة ساعتين لكل مادة، والأربعاء الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين، والخميس الهندسة لمدة ساعتين.