إصابة 7 أشخاص بتصادم أتوبيس مع ملاكي على طريق «مطروح - إسكندرية»

أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة في الجسم إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة ملاكي، منذ قليل، في الكيلو 135 سيدي عبدالرحمن، على طريق الإسكندرية مطروح الدولي الساحلي.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابين حادث طريق مطروح

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي مصابين حادث طريق مطروح الإسكندرية وهم شخص مجهول الهوية يعاني من اشتباه نزيف داخلي بالمخ والبطن، ومالك كريم خالد 6 سنوات من القاهرة مصابا بكدمات متفرقة، ومحمود خالد عبدالمقصود 35 سنة من القليوبية يعاني من كدمات متفرقة بالجسم، وكريم خالد عبدالمقصود 35 سنة من القليوبية، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وشيماء حسين عبد التواب 34 سنة من القاهرة، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، ونصر فؤاد نصار 48 سنة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وحسين محمد قاروط 31 سنة، مصابا بجرح أعلى العين اليسرى.

معاينة الحادث

وجاري معاينة موقع الحادث من خلال شرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي «مطروح - الإسكندرية»، للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير إلى جهات التحقيق.