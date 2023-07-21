الجزائر تطلب المشاركة في تحالف «بريكس»

كشف تلفزيون النهار الجزائري اليوم الجمعة، عن تصريحات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الذي أعلن تقدمه بطلب لتكون الجزائر عضوًا مساهمًا في بنك تحالف دول «بريكس» الاقتصادي بقيمة 1.5 مليار دولار.

جولة مهمة للصين

وأوضحت القناة الجزائرية أن الرئيس تبون التقى الرئيس الصيني شي جي بينج في جولة استمرت لمدة يومين أعلن فيها رغبة الجزائر الانضمام لمجموعة البريكس من أجل فتح آفاق اقتصادية جديدة، فيما تسعى الجزائر أكبر مصدر للغاز الطبيعي في إفريقيا للانضمام لهذا التحالف الاقتصادي الذي يضم روسيا والصين من أجل توسيع التحالف المكون لمواجهة السيطرة الغربية الاقتصادية بقيادة الولايات المتحدة.

استيفاء الشروط من قبل الجزائر في عام 2022

الجزائر أعلنت في عام 2022 استيفاء الشروط الاقتصادية الخاصة بالانضمام إلى المجموعة خاصة أن الجزائر حليف مهم وقوي لروسيا وإيران والصين وهي الدول الثالث التي مفروض عليها عقوبات كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية لذا يعملون من خلال التشكيل الاقتصادي الخاص بـ «البريكس» تقوية الاقتصادات الخاصة بهم لمواجهة الهيمنة الغربية.

قمة مرتقبة لدول «البريكس»

وتستعد دول الـ «بريكس» للقمة الـ 15 في أغسطس المقبل في دولة جنوب إفريقيا من أجل الإعلان عن أحدث المستجدات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية لدول التحالف الذي يضم دول البرازيل، روسيا، الهند، الصين وتكون هذا التحالف في الصين في سبتمبر عام 2006.