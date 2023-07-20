موقع التسجيلات الجامعية 2023 في الجزائر.. التقديم ينتهي السبت المقبل

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري، السيد كمال بداري، فتح موقع التسجيلات الجامعية 2023 في الجزائر، وذلك عقب ظهور نتائج البكالوريا، إذ سيستطيع الطلاب والطالبات، التقديم من خلال الموقع للالتحاق بالجامعة، بداية من 19 يوليو الجارِ حتى 22 من الشهر نفسه.

موقع التسجيلات الجامعية 2023 في الجزائر

وأكد وزير التعليم العالي، أنّ موقع التسجيلات الجامعية 2023 في الجزائر، متاح عبر الرابط الموحد الذي أطلقته الوزارة، ويمكن التقديم من خلاله عبر الخطوات التالية:

خطوات التسجيل في الموقع

1- الدخول إلى موقع التسجيلات الجامعية 2023 في الجزائر من هنـــــا.

2- كتابة رقم التسجيل والرقم السري الخاص بالطالب في المكان المخصص لذلك.

3- قراءة وثيقة الحقوق والواجبات الظاهرة على الشاشة، ثم الضغط على موافقة.

4- طباعة كشف النقاط، ثم الضغط على التالي، وبعد ذلك، سيظهر موقع الشعب المسموحة، ثم الضغط على طباعة.

5- تسجيل التخصصات وجميع البيانات المطلوبة التي ستظهر، ثم الضغط على حفظ.

6- تسجيل الرغبات وعددها 16 رغبة، حسب الجامعة الذي يريد الطالب أنّ يلتحق بها.

7- الضغط على حفظ، ثم طباعة الورقة.