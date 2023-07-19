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مصر تعزي الجزائر في ضحايا الحادث المروري

كتب:

منى سعيد
05:46 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

أعرب السفير أحمد أبو زيد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، حكومةً وشعباً، إثر الحادث المروري المأسوي الذي شهدته ولاية تمنراست، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

ونقل المتحدث باسم الخارجية صادق المواساة لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، كما أكد تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب دولة الجزائر الشقيقة في هذا المصاب الأليم.

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