مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام في ترعة النوبارية بالبحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة البحيرة من انتشال طالب إثر غرقه بترعة النوبارية بنطاق مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام وحرر محضر بالواقعة.

غرق طالب في البحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد استقبال مستشفى كوم حمادة العام، جثة طالب إثر غرقه بترعة النوبارية بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة داخل مشرحة مستشفى كوم حمادة العام وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لطالب يدعى «أحمد علي القط»، 16 سنة، مقيم محافظة سوهاج.

وأشارت التحريات الأولية أنه غرق أثناء الاستحمام في ترعة النوبارية أسفل كوبري الحدين بنطاق دائرة شرطة المركز.