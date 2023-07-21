أوضح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه جرى اعتماد جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في البحيرة، طبقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023.

جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في البحيرة

وأشار وكيل الوزارة أنه تم اعتماد جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية2023 في البحيرة، طبقا للصور المرفقة، وتجهيز 220 لجنة بمدارس البحيرة تستقبل 30563 طالبا وطالبة طوال أيام الامتحانات بعدد 18 إدارة تعليمية بدائرة المحافظة.

تجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة

وذكر يوسف الديب، أن امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023 في البحيرة تنطلق غدا السبت 22 يوليو وتستمر حتى الخميس 27 يوليو الجاري، مع الأخذ في الاعتبار أن يوم الأحد 23 يوليو إجازة فى ضوء قرار دولة رئيس الوزراء واحتفالا بالذكرى 71 لثورة 23 يوليو المجيدة

وذكر «الديب»، أنه جرى تجهيز 14 لجنة تستقبل 413 طالب وطالبة بالإعدادية المهنية، بالتزامن مع امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع خلال نفس الفترة.

وشدد «الديب»، على الالتزام بكل الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية وتوفير الجو المناسب والهدوء وكافة سبل الراحة والأمان لضمان حسن سير الامتحانات

كما جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف عمليات مماثلة بكل إدارة لمتابعة سير الامتحانات وتذليل ما يعترضها من معوقات.