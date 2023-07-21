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انطلاق أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة.. «بث مباشر»

كتب:

محمد عزالدين
09:10 م | الجمعة 21 يوليو 2023
حفل تامر حسني في مهرجان العلمين الجديدة

حفل تامر حسني في مهرجان العلمين الجديدة

تعرض جريدة «الوطن»، بثا مباشرا لافتتاح أول حفلات مهرجان العلمين الجديدة، الذي يحيه الفنان تامر حسني.

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بقلم محمد عزالدين