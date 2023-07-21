انطلاق أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة.. «بث مباشر» كتب: محمد عزالدين 09:10 م | الجمعة 21 يوليو 2023 حفل تامر حسني في مهرجان العلمين الجديدة تعرض جريدة «الوطن»، بثا مباشرا لافتتاح أول حفلات مهرجان العلمين الجديدة، الذي يحيه الفنان تامر حسني. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مذيع «إكسترا نيوز»: الأنشطة الترفيهية تنعش السوق القديم في مدينة العلمين وزارة الدفاع: تنظيم عرض جوي «مصري- إماراتي» في سماء العلمين الجديدة قريبًا العلمين.. مشروع متكامل لكل المصريين والعرب أحمد عصام يشارك في حفل تامر حسني بمهرجان العلمين بعروض «فاير وركس» بدء توافد الجمهور على حفل تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة.. «صور» مهرجان العلمين الجديدة يجمع عمر خيرت وإليسا لأول مرة.. 11 أغسطس العلمين مهرجان العلمين تامر حسني بقلم محمد عزالدين