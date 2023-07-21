مهرجان العلمين الجديدة يجمع عمر خيرت وإليسا لأول مرة.. 11 أغسطس

يجتمع الموسيقار الكبير عمر خيرت والنجمة اللبنانية إليسا، لأول مرة في حفل غنائي موسيقي سويا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة المقام في مدينة العلمين.

إليسا تشدو في مهرجان العلمين الجديدة

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها عمر خيرت مقطوعاته الموسيقية في حفل مشترك مع فنان آخر.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم، أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة بحفل الفنان تامر حسني.

تامر حسني أولى حفلات مهرجان العلمين

أوضح المهرجان فى بيان أن «موقع تذكرتي خصص أكشاكا على ممشى العلمين السياحي وفي مختلف الأماكن، من أجل شراء تذاكر الحفل، كما يمكن شراء التذاكر من منطقة أرينا العلمين التي ستنظم الحفل».

وأوضح البيان، أن عرض طائرات RC بدأ أمس، وسيظل مستمرا حتى 22 يوليو، مشيرًا إلى أن المهرجان سيشهد حفلات إليسا وراغب علامة ونانسي عجرم وعمر خيرت، لافتًا إلى أن فعاليات المهرجان مقامة في 3 مناطق، الأولى هي نورث سكوير للفعاليات الرياضية، وأرينا العلمين للحفلات الفنية، وبعض الحفلات ستنظم على ممشى العلمين، وكل هذه المناطق قريبة من بعضها.