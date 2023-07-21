مذيع «إكسترا نيوز»: الأنشطة الترفيهية تنعش السوق القديم في مدينة العلمين

قال الإعلامي محمود السعيد، إنَّ النشاط الترفيهي تسبب في انتعاش الحالة التجارية بمدينة العلمين والمناطق المحيطة بها، وذلك خلال معايشة ليوم كامل، سواء في بداية اليوم ومتابعة حركة الشراء داخل الأسواق أو منتصف اليوم حتى المساء وقضاء أوقات ممتعة على الشواطئ.

جولة تفقدية بمنطقة السوق القديم

وأضاف «السعيد» خلال جولة تفقدية بمنطقة السوق القديم بمدينة العلمين على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ منطقة السوق القديم للعلمين تقدم خدماتها للعديد من المناطق المحيطة والمجاورة للمدينة، وأبرزها «العلمين الجديدة» وزوارها.

مستلزمات للبيت وجميع الأغراض الأخرى بالسوق القديم

وتابع مذيع إكسترا نيوز، «أي مستلزمات للبيت أو أغراض أخرى يمكن شرائها من السوق القديم ورواد الساحل الشمالي يأتون لهذا السوق خصيصاً للتسوق.. واليوم يبدأ بشراء مستلزمات الفطار من أطعمة طيبة ومنها الفول.. وهناك العديد من عربات الفول المنتشرة بالسوق لتقديم الأطباق المصرية والأطعمة الشعبية».