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إسلام إبراهيم: والدتي في المستشفى تعاني من السرطان وجلطة

كتب:

ياسمين محمود
09:32 م | الجمعة 21 يوليو 2023
إسلام إبراهيم

إسلام إبراهيم

أعلن الفنان إسلام إبراهيم عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تعرض والدته لأزمة صحية شديدة نُقلت على إثرها للمستشفى، إذ تعاني من الزهايمر وسرطان، وجلطة.

ونشر إسلام إبراهيم صوره ليده تمسك بيد والدته وعلق عليها قائلًا: «ماما بين ايدين ربنا، الزهايمر وجلطة وكانسر ادعولها ربنا يخفف آلامها ويرحمها من العذاب اللي بتتعذبه.. نفسيتي متدمرة وإحساس مرعب بالعجز». 

نقل والده إسلام إبراهيم للمستشفى

وفي منتصف الشهر الحالي أعلن إسلام إبراهيم نقل والدته لأحد المستشفيات الكبرى وكتب الفنان إسلام إبراهيم، عبر صفحته الخاصة على موقع منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن والدته قائلا: «أمي في العناية المركزة نسألكم الدعاء الدعاء يغير الأقدار».

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