تحرير 16 محضر إشغال طريق وإزالة 10 أكشاك في حملة بالقليوبية

قاد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، في استجابة فورية لشكاوى المواطنين، حملة لإزالة التعديات والإشغالات والباعة الجائلين بمدينة بنها، بهدف تسيير الحركة المرورية، وإعادة الانضباط بالشارع، وإزالة المظاهر العشوائية التي يتسبب فيها الباعة المتجولون بالمخالفة، واستغلال أرصفة المشاة وإقامة أكشاك وفروشات تتسبب في تشويه المظهر الحضاري للشارع، بالإضافة إلى إشغالات أصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيتريات، التي تتسبب في التعدي على التنظيم والطريق العام.

وشملت الحملة المرور على كورنيش مدينة بنها بمنطقة الفيلات، وحديقة الطفل وشارع «فريد ندا، وغرب الاستاد، ومعهد الخدمة الاجتماعية، ونادي بنها الرياضي، والمحطة»، بالإضافة الى عدد من الشوارع الجانبية بمدينة بنها.

إزالة العديد من الإشغالات والباعة الجائلين

وخلال الحملة جرى إزالة العديد من الإشغالات والباعة الجائلين الذين يتسببون في إشغال الطريق وسرقة التيار الكهربائي، ووجه محافظ القليوبية بحملة للتفتيش على الوصلات الكهربائية العشوائية وغير المرخصة، والتنبيه بعدم إصدار إيصالات ممارسة لأي بائع غير حاصل على ترخيص بالنشاط، بهدف إعادة الانضباط للشارع بالمحافظة، والقضاء على التعديات على حرم الطريق العام التي تتسبب في التكدس المروري، وإزعاج المواطنين بالضوضاء العالية، بالإضافة لضرورة المتابعة المستمرة والتواجد الأمني بالمنطقة، للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق بمدينة بنها.

وأسفرت الحملة عن إزالة 45 إشغال فوري، و10 أكشاك مخالفة، وتحرير 16 محضر إشغال طريق، خلال الحملة المكبرة.

الهجان: حملات إزالة الإشغالات والباعة الجائلين مستمرة

وشدد «الهجان» على إزالة ورفع التندات كافة الموجودة أمام المحلات فورا، والالتزام بحدود المحل، موضحا أن حملات إزالة الإشغالات والباعة الجائلين مستمرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لمختلف المراكز والمدن والأحياء، لإعادة الانضباط في الشارع، وعودة الوجه الحضاري والجمالي للمدن.

وأوضح محافظ القليوبية، أن أعمال الإزالة جاءت في إطار الاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين، من الإشغالات المتواجدة من الباعة الجائلين، مشيرا إلى ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق والمرور، لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص.

وأعرب المواطنون خلال الحملة عن سعادتهم لجهود المحافظة في إزالة تلك الإشغالات وفروشات الباعة الجائلين، وكذلك أمام العمارات السكنية؛ إذ كانت تمثل عائقا لهم خلال سيرهم بالشارع، إضافة إلى الاختناقات المرورية والمظاهر غير الحضارية، خاصة أمام موقف السيارات.