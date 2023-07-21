زائر لمدينة العلمين: «جيت على السمع وانبهرت بكل شيء.. تعالوا صيفوا هنا»

قال أحد زوار مدينة العلمين من المواطنين المصريين، إنه أتى من «شبرا الخيمة» ليزور العلمين الجديدة، ويستمتع بالمهرجان في دورته الأولى، مؤكدا أن وجد الأجواء احتفالية فضلا عن اعتدال حالة الطقس، «جيت على السمع.. وفرحت بقضاء العطلة الصيفية بعد انتهاء الدراسة لأول عام لي بالجامعة».

أحد زوار مدينة العلمين: أنصح الشباب بقضاء الصيف والاستمتاع بالأجواء

وأضاف الزائر، خلال لقائه في جولة تفقدية للسوق القديم بمدينة العلمين يقدمها مراسل شاشة «إكسترا نيوز» الإعلامي محمود السعيد، أنَّ قضاء الإجازة بالعلمين في الوقت الحالي والاستمتاع بأجوائها ينصح به الشباب، خاصة في ظل تطوير شبكات الطرق وسهولة السفر للعلمين.

إقبال كبير من المواطنين على زيارة العلمين

وتابع زائر مدينة العلمين، «المدينة تشهد إقبال المواطنين من محافظات مصر المختلفة وكل شيء بها على أكمل وجه.. ويأمل بقضاء مزيد من الأوقات الممتعة على شواطىء العلمين وبمنطقة السوق القديم».