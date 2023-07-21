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القاهرة الإخبارية: إقبال كبير من الجمهور على حفل تامر حسني بالعلمين (فيديو)

كتب:

محمد متولي
09:16 م | الجمعة 21 يوليو 2023
الإعلامية ليلاس كفوزي خلال متابعتها حفل تامر حسني في العلمين الجديدة

الإعلامية ليلاس كفوزي خلال متابعتها حفل تامر حسني في العلمين الجديدة

قالت الإعلامية ليلاس كفوزي، إن أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، اليوم الجمعة، هو حفل النجم تامر حسني، الذي يقام بمنطقة الأرينا بالممشى السياحي، وهي واحدة من أهم وأكبر المناطق في مدينة العلمين.

إقبال كبير من المواطنين

وأضافت «كفوزي»، خلال تغطيتها لفعاليات مهرجان العلمين الجديدة، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك إقبالا كبيرا من المشاركين بالمهرجان لحضور حفل تامر حسني.

حفلات غنائية الأسبوع المقبل

ولفتت إلى أن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، تشهد عددًا من الحفلات الغنائية خلال الأسبوع المقبل، منها حفل النجم أحمد سعد، والموسيقار عمر خيرت، والفنان راغب علامة، إضافة إلى عدد من الحفلات لنجوم عرب وعالميين.

من جانبها، قالت الإعلامية نهى درويش، إن هناك الكثير من المواطنين جاؤوا لزيارة مدينة العلمين الجديدة قبل بدء الحفل، وعبروا عن سعادتهم وإعجابهم بهذه المدينة، ومدى تكاملها.

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بقلم محمد متولي