موفدة «إكسترا نيوز» ترصد أجواء حفل تامر حسني بمهرجان العلمين: مليئة بالبهجة

سلطت مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، شاهندا عبد الرحيم، الضوء على أجواء أول حفلة غنائية للفنان تامر حسني من حفلات مهرجان العلمين الجديدة الموسيقية، بأنها مليئة بالبهجة والسعادة وانتظار الكثير لبدء الحفلة الغنائية الخاصة بتامر حسني ووجود ازدحام كبير على بوابة العلمين.

حفل تامر حسني كامل العدد

تابعت شاهندا عبد الرحيم خلال التغطية الخاصة لمهرجان العلمين على شاشة «إكسترا نيوز»، أن حفل تامر حسني يعتبر كامل العدد والجماهير في سعادة شديدة وهناك تأمين للحفل من الشرطة، فهناك أسر كمصرية وجماهير من جميع الفئات للاستمتاع بحفل تامر حسنى.

عروض المظلات والطائرات لقت إعجاب الجماهير

أضافت مراسلة «إكسترا نيوز»، الشرطة موجودة لتيسير المرورو للداخل، أما عن عروض للقفز بالمظلات وعروض الطائرات فشهد فرحة وبهجة المواطنين هناك وسط أجواء رائعة.