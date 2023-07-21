رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

موفدة «إكسترا نيوز» ترصد أجواء حفل تامر حسني بمهرجان العلمين: مليئة بالبهجة

كتب:

مريم جاد
09:15 م | الجمعة 21 يوليو 2023
موفدة إكسترا نيوز

موفدة إكسترا نيوز

سلطت مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، شاهندا عبد الرحيم، الضوء على أجواء أول حفلة غنائية للفنان تامر حسني من حفلات مهرجان العلمين الجديدة الموسيقية، بأنها مليئة بالبهجة والسعادة وانتظار الكثير لبدء الحفلة الغنائية الخاصة بتامر حسني ووجود ازدحام كبير على بوابة العلمين.

حفل تامر حسني كامل العدد

تابعت شاهندا عبد الرحيم خلال التغطية الخاصة لمهرجان العلمين على شاشة «إكسترا نيوز»، أن حفل تامر حسني يعتبر كامل العدد والجماهير في سعادة شديدة وهناك تأمين للحفل من الشرطة، فهناك أسر كمصرية وجماهير من جميع الفئات للاستمتاع بحفل تامر حسنى.

عروض المظلات والطائرات لقت إعجاب الجماهير

أضافت مراسلة «إكسترا نيوز»، الشرطة موجودة لتيسير المرورو للداخل، أما عن عروض للقفز بالمظلات وعروض الطائرات فشهد فرحة وبهجة المواطنين هناك وسط أجواء رائعة. 

اقرأ المزيد:

وزارة الدفاع: تنظيم عرض جوي «مصري- إماراتي» في سماء العلمين الجديدة قريبًا

بدء توافد الجمهور على حفل تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة.. «صور»

مهرجان العلمين الجديدة يجمع عمر خيرت وإليسا لأول مرة.. 11 أغسطس

أسعار شواطئ العلمين الجديدة 2023.. بعضها مجاني

زوار العلمين الجديدة يشيدون بها: «مدينة عالمية على ساحل البحر المتوسط»

«تذكرتي» تطرح تذاكر مجمعة بخصم 10% لحضور فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

عائلة سورية تستمتع بالمياه في العلمين الجديدة: «المدينة عالمية»

«نورث سكوير» العلمين الجديدة.. أكبر تجمع للعلامات التجارية والماركات العالمية
بقلم مريم جاد