«الحياة» تسلط الضوء على دخول الجمهور لحفل تامر حسني بمهرجان العلمين (فيديو)

عرضت قناة «الحياة»، فيديو لجمهورها من داخل الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة، قبل انطلاق الحفل الغنائي الأول للمطرب تامر حسني، ضمن فعاليات مهرجان العلمين «العالم علمين».

أجواء حفل تامر حسني

ونقلت قناة الحياة، أجواء الجمهور وتوافدهم على بوابات حفل تامر حسني، الذي انطلق منذ قليل على خشبة مسرح العلمين أرينا، وسط تجهيزات ضخمة وتأمينات أمنية مكثفة، ويشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

وفتحت البوابات لدخول الجمهور في الرابعة من مساء اليوم الجمعة، وتمت مراجعة البوابات الأربع المخصصة لدخول الجمهور، منعًا للتكدس أو الزحام.

الحفل من أضخم حفلات المنطقة العربية

ومن المتوقع أن يكون الحفل من أضخم حفلات المنطقة العربية وبداية لسلسلة من الحفلات الضخمة التي تقام في المكان نفسه.