البلوجر العالمي نويل روبنسون يشارك في حفل تامر حسني بالعلمين الجديدة

حرص البلوجر الألماني الشهير، نويل روبنسون، على حضور حفل افتتاح مهرجان العلمين الجديدة، الذي يحييه الفنان تامر حسني، المقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة.

الحفل يقام في مدينة العلمين

وحظى نويل، باستقبال حافل من الجمهور، الذي حرص على التقاط الصور التذكارية معه.

ومن المقرر أن يصعد تامر حسني إلى المسرح، بعد قليل، لإحياء حفل افتتاح المهرجان الذي يشهد حضورا جماهيريا كبيرا من مختلف الفئات والأعمار.

وقدم الإعلامي شريف مدكور، حفل تامر حسني، المقام على هامش مهرجان العلمين الجديدة 2023، وحرص على شكر الجمهور الحاضر الحفل.