شاطئ إسحاق حلمي بالإسكندرية يستقبل مباراة نهائي بطولة كرة الشاطئ

شهد ملعب شاطئ إسحاق حلمي بشرق الإسكندرية مباراة نهائي بطولة كرة الشاطىء بين نادي الترسانة البحرية، ونظيره المصري البورسعيدي، في جو صيفي متميز.

دعم الأنشطة الرياضية

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، استمرار تقديم كامل الدعم والرعاية للأنشطة الرياضية الشاطئية، وذلك في إطار تنشيط السياحة الداخلية بمختلف أشكالها.

وجرى توجيه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتذليل أي عقبات، وتقديم التسهيلات كافة لإقامة أي فعاليات رياضية بالشكل الذي يليق بمدينة الإسكندرية أمام زائريها.

من جهته، أكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف، فإن شواطئ الاسكندرية ترحب باقامة أي فعاليات رياضية عليها، وعلى رأسها شاطئ إسحاق حلمي؛ إذ يتميز بمساحتة الرملية الكبيرة التي تسمح بإقامة الفعاليات الرياضية عليه بكل سهولة.

أقيمت المباراة بحضور الكابتن عامر حسين، عضو الاتحاد المصري لكره القدم، ومحمد أبو الوفا، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف العام على اللعبة.