تعرف على أبرز الحفلات الغنائية في مهرجان العلمين.. «الكينج وأحمد سعد»

أعلن الإعلامي شريف مدكور، جدول حفلات مهرجان العلمين الجديدة 2023، المقام خلال هذه الفترة حتى نهاية موسم الصيف.

جدول حفلات مهرجان العلمين

وقال شريف مدكور أثناء تقديمه حفل تامر حسني بالعلمين الجديدة، إن مهرجان العلمين يضم عددا كبيرا من الحفلات، أبرزها للكينج محمد منير، وبلقيس، ومدحت صالح، وأنغام، وأحمد سعد، وعمر خيرت.

ونشر تامر حسني صورا من بروفات الحفل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها بقوله: «من تحضيرات أمس استعدادا لحفل اليوم بالعلمين مستنيكو يا حلوين.. وتاني.. أمانة عليكم محدش يتأخر عشان فيه ميعاد لقفل الأبواب، مكتوب على التذاكر ده كمان غير احتمالات الزحمة.. بالتوفيق».