شريف مدكور يغادر إلى السعودية لأداء الحج.. ونجوم الفن: لا تنسانا من الدعاء

غادر الإعلامي شريف مدكور، البلاد متوجهًا للأراضي الحجازية المقدسة لأداء فريضة الحج، ونشر صورة له مرتديًا ملابس الإحرام من داخل الطائرة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المعلقًا: «في الطريق إلى الحج» داعيًا الله «ربنا يتقبل».

عشرات التهاني من نجوم الفن والإعلام لشريف مدكور

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على تهنئة شريف مدكور مطالبين بالدعاء لهم، وعلقت الفنانة ريهام عبدالغفور له: «ماتنسانيش» وعلقت الإعلامية نانسي نور: «ربنا يتقبل يا رب يا رب»، وعلق الفنان حمزة العلي: «ربنا يكرمك يا حبيبي حج مبرور وذنب مفغور إن شاء الله».

وكتبت الفنانة نشوى مصطفى قائلة «تقبل الله يا شريف، حج مبرور وذنب معفور بإذن الله»، فيما قال الفنان محمود حافظ «ربنا يتقبل يا رب»، إضافة إلى عشرات التعليقات من متابعيه الذين هنأوه وطلبوا منه الدعاء لهم.

شريف مدكور يقدم برنامج «4 شارع شريف» عبر فضائية الحياة

وشريف مدكور هو مذيع مصري يقدم برنامج «4 شارع شريف» عبر فضائية «الحياة» وقد أصيب بمرض السرطان وتعافى منه.