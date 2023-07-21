هل هناك توقعات بمزيد من التراجع في أسعار الدواجن؟..«الشعبة» تجيب

تعد الدواجن من أهم المواد الغذائية التي يتم تداولها في السوق المصري، إذ تعتبر من البروتينات الحيوانية المهمة التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة جيدة، وتعد صناعة الدواجن في مصر من أكبر الصناعات الغذائية في البلاد، إذ تشهد السوق المصري إقبالًا كبيرًا على منتجات الدواجن سواء كانت طازجة أو مجمدة.

وشهدت الأيام الأخيرة تراجع أسعار الدواجن البيضاء بشكل كبير بسبب وجود زيادة كبيرة في كميات الدواجن المنتجة؛ مما أدى لوجود وفرة منها في الأسواق، وذلك بحسب ما قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية.

توقعات أسعار الدواجن

وأشار «السيد» إلى أنه لا يوجد أي مشكلة تواجه قطاع الدواجن في الوقت الحالي، بينما يواجه صغار المربين مشكلة التسعير فقط، كما أن الأسعار لا يمكن أن تنخفض بشكل أكبر عن الأسعار الحالية، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث فجوة في الإنتاج خلال الدورات القادمة، متوقعاً ثبات أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.

توقعات أسعار البيض

وأضاف السيد، أن سعر كرتونة البيض الأبيض 119 جنيها من أرض المزرعة، بينما سعر كرتونة البيض الأحمر 122 جنيها من أرض المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 135 جنيها، متوقعاً انخفاض أسعار البيض خلال الفترة المقبلة مع دخول المدارس وانخفاض درجات الحرارة.