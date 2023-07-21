انخفاض حاد في أسعار الدواجن الیوم الجمعة 21-7-2023.. بكام يباع الكيلو؟

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن تراجع أسعار الدواجن الیوم الجمعة 21-7-2023 في الأسواق والمحال، موضحا أن قيمة التراجع وصلت إلى نحو 12 جنيها، وسجل سعر كليو الدواجن البيضاء 55 جنيها تسليم أرض المزرعة مقابل 67 جنيها قبل أسبوع.

أسعار الدواجن البيضاء

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أسعار الدواجن البیضاء اليوم تسليم أرض المزرعة، سجلت نحو 55 جنيها، على أن تباع للمستهلك النهائي ما بين 62 إلى 65 جنيه على حسب المنطقة التي يباع فيها.

أسعار الرومي الیوم

وتابع السيد، أنّ أسعار الرومي الیوم مستقرة، وسجل سعر الرومي البرونزي عمر يوم نحو 10 جنيهات تقريبا.

أسعار البط الیوم

واستقرت أسعار البط الیوم، وسجل سعر البط المسكوفي عمر يوم نحو 23.50 جنيه، وسجل البط المولار عمر يوم نحو 19 جنيها، والبط الفرنساوي تسمين نحو 15 جنيها.

أسباب تراجع اسعار الدواجن

وأشار السيد إلى أن أسباب تراجع اسعار الدواجن يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، ما كان له أثر في قيام المربين ببيع الدواجن الموجودة لديهم خوفا من تعرضها للنقوق، وأنّ الفترة الماضية شهدت تراجع الإقبال على الشراء بسبب وجود لحوم الأضاحي، وأنّ هناك توافر في الأعلاف بأسعار مناسبة.