انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد 16-7-2023 في الأسواق والمحلات

سجلت أسعار الدواجن اليوم الأحد 16-7-2023 في الأسواق والمحلات، تراجعا جديدا يقدر بـ4 جنيهات، وذلك بالنسبة للدجاج الأبيض، إذ هبطت الأسعار الأسبوع أيضا الماضي بقيمة 5 جنيهات، وذلك بحسب بورصة الدواجن الرئيسية.

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق والمحلات، كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

- يتراوح سعر الدجاج الأبيض اليوم الأحد ما بين 62 و64 جنيها في المزرعة، والتنفيذ الفعلي ما بين 63 و65 جنيها.

- يبلغ سعر الدجاج البلدي 95 جنيها، وتباع داخل محلات الطيور الحية بسعر 102 جنيهات.

- يسجل سعر الدجاج الساسو أرض مزرعة 65 جنيها، والتنفيذ الفعلي 110 جنيه.

- كما يبلغ سعر الدجاج الأمهات اليوم الأحد 56 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 66 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن

- يتراوح سعر كيلو البانية في الأسواق والمحلات ما بين 170 و180 جنيها.

- وعن سعر كيلو الشيش طاووق اليوم الأحد يتراوح ما بين 150 و165 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

تشهد أسعار الكتاكيت اليوم الأحد استقرارا ملحوظا، حيث يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 9.25 و 10.25 جنيه، والكتكوت البلدي ما بين 5.5 و 6.5 جنيه، وكتكوت هجين ما بين 6.5 و 7.5 جنيه، فيما يتراوح سعر كتكوت جيل ثاني ما بين 7.5 و 8.5 جنيه.