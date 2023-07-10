انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الإثنين 10-7-2023

انخفضت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 10-7-2023، في بداية التداولات ببورصة أسعار المزارع، وفي الأسواق وبورصة الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وتتراوح أسعار الدواجن البيضاء بين 65 و66 جنيهًا في أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 70 و77 جنيهًا للكيلو، إذ تشهد أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين، في الأسواق وبورصة الدواجن، انخفاضا واضحًا، حيث بلغ سعرها أمس 68 جنيها في البورصة.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي اليوم 95 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات، بينما سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» بين 95 و96 جنيهًا في المزارع، لتباع للمستهلك بين 100 و110 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه اليوم الخميس 29 يونيو 2023

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و170 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و175 جنيهًا، والأوراك بين 69 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق المصرية، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 10 و10.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 5.5 و6.5 جنيه، والكتكوت الساسو بين 8.5 و9.5 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور بين 9.5 و10.5 جنيه، والكتكوت الهجين بين 7 و8 جنيهات، ضمن أسعار الفراخ في الأسواق وبورصة الدواجن.