إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بطريق الزعفرانة

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، مساء اليوم الجمعة، بطريق «الزعفرانة - رأس غارب» وجرى استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق الزعفرانة

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي، بطريق الزعفرانة - رأس غارب، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة.

مصابو حادث الزعفرانة

جرى إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر وجرى الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم

وكشف مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزي، أن الإصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة، وكسور وترواحت بين خفيفة ومتوسطة، وجرى عمل الإسعافات الأولية لهم وجار عمل اللازم.

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث بطريق الزعفرانة

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم سيارتين نقل بطريق الزعفرانة رأس غارب وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى رأس غارب المركزي لحين التحقيقات وعمل محضر بالواقعة.