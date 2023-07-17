إصابة شخص في انقلاب سيارة مواد بترولية على طريق «رأس غارب - الغردقة»

أصيب سائق إثر انقلاب سيارة محملة بالمواد البترولية على طريق «رأس غارب - الغردقة»، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحادث، وتبين إصابة السائق وتم نقله إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة نقل محملة بالمواد البترولية

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالمواد البترولية بمنطقة جبل الزيت على طريق «رأس غارب - الغردقة»، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر وقوات الحماية المدنية.

إصابة 7 أشخاص في حادث سير

كان طريق «الغردقة - سفاجا» شهد حادث تصادم 3 سيارات، أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي، وتم تلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة.