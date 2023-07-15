مصرع زوجين ونجاة ابنهما في انقلاب سيارة بطريق رأس غارب بالغردقة

لقي زوجان مصرعهما وأصيب نجلهما، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الغردقة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر وجرى استدعاء سيارة إسعاف وايداع جثتيهما بمشرحة مستشفى رأس غارب المركزي ونقل الطفل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق رأس غارب الغردقة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بحادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 80 طريق رأس غارب الغردقة وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر والذي دفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث.

أسماء الضحايا

وتبين مصرع كل من أثر محمد عبده، 49 سنة، وزوجته علا محمد عبد الحي 47 سنة، فيما أصيب نجلهما مالك أثر محمد 9 سنوات، وتم إيداع الجثتين مشرحة مستشفى رأس غارب المركزي تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات.

إصابة الطفل

فيما أصيب نجلهما مالك البالغ من العمر 9 سنوات، وتم عمل الإسعافات الأولية للطفل وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بطريق سفاجا الغردقة

وكان أصيب اليوم السبت 7 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بطريق الغردقة سفاجا وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر وتم الدفع بأكثر من سيارة الإسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة.