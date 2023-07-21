مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار في أبوصوير بالإسماعيلية 

لقي شخصان مصرعهما مساء اليوم الجمعة، في مركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية خلال محاولتهما التنقيب عن الآثار في إحدى المناطق الزراعية بدائرة المركز، فيما تحاول قوات الحماية المدنية انتشال الجثامين.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد وليد المصري مأمور مركز شرطة أبوصوير يفيد بورود بلاغ بسقوط شخصين داخل حفرة أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار بمزرعة بجوار محور 30 يونيو بدائرة المركز.

انتقال قوات الشرطة

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، بانتقال رجال الشرطة وضباط المباحث الجنائية برئاسة المقدم محمد هشام رئيس مباحث مركز أبوصوير لمكان الواقعة لفحصها، والوقوف على ملابساتها وأسباب انهيار مكان الحفر.

وتوصلت التحريات الأولية لضباط المباحث الجنائية تواجد الضحايا في مزرعة ملك أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، وقيامهما بالتنقيب عن الآثار بمكان الحادث من خلال حفرة عميقة على انخفاض يقارب 20 متراً تقريباً.

وأسفر حادث الإسماعيلية عن وفاة كل من «السيد. ف. ع»، 20 سنة، مقيم بدائرة مركز أبوصوير و«محمد. ف. م» 45 سنة مقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، ويجري العمل على انتشال الجثامين من مكان الحادث.

انهيار حفرة بعمق 20 متراً

وبحسب المصادر الأمنية فإن حفرة على عمق 20 متراً تقريبًا انهارت على الضحايا خلال وجودهما للتنقيب عن الآثار، مما تسبب في وفاتهما إلا أنه جرى الدفع بعدد من اللوادر للحفر في مكان الحادث للوصول إلى الجثامين.

وحررت الشرطة محضرا بالواقعة وتحفظت على أحد الأشخاص ويدعى «يوسف. ع. م»، 63 سنة، موظف بالمعاش ومقيم بدائرة مركز فايد، فيما أخطرت الشرطة النيابة لتولي التحقيق في الواقعة.