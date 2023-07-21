إصابة عامل بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات مالية بسوهاج

أصيب عامل بمستشفى البلينا المركزي بطلق ناري بمشاجرة لخلافات مالية بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وصول المدعو «يحيي ا د ب» سن 18 عاما عامل بمستشفى البلينا المركزى ويقيم بناحية قرية برديس بدائرة مركز البلينا مصاباً بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمني وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي لإسعافه وإجراء تدخل جراحي عاجل يوافق حالتة الصحية.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال والفحص ومناقشة المصاب أفاد باتهام كل من «هشام م ك م» 30 عاما عاملا، ونجل عمومته «أحمد خ ا خ» 45 عاما فني صيانة ويقيمان دائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الأول مما نتج عنه إصابته، بسبب خلافات مالية بينهم.

تحرير محضر بالواقعة

وقد تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.