الخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة سوهاج.. تعرف عليه

أعلنت شركة توزيع الكهرباء بسوهاج، عن الخط الساخن لأعطال الكهرباء بمحافظة سوهاج، والذي يتلقى اتصالات المواطنين حال وجود أي أعطال في الكابلات أو الخطوط أو شبكات التوزيع بالأحياء والمناطق السكنية المختلفة.

الخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة سوهاج

وجاء الخط الساخن لأعطال الكهرباء محافظة سوهاج يتضمن الرقم الرسمي المعلن من وزارة الكهرباء على مستوى المحافظة وهو 121، بالإضافة إلى أرقام أخرى مخصصة لمراكز المحافظة.

الخط الساخن لأعطال الكهرباء في سوهاج

ويستطيع المواطنون الإبلاغ عن أي أعطال أو شكاوى خاصة بأعطال المحولات أو انقطاع التيار الكهرباء أو أعطال شبكات أو شكاوى الفواتير أو شكاوى القراءات الخاصة بشركات توزيع الكهرباء من خلال تسجيل الشكوى بالاسم والمنطقة ونوع الشكوى، ويحصل المواطن على رقم للمتابعة.

أرقام الإبلاغ عن أعطال الكهرباء في محافظة سوهاج

كما يمكن للمواطنين الاتصال بأرقام التالية للإبلاغ عن أعطال الكهرباء عن محافظة سوهاج وهي:

- أعطال المنشأة 2400614

- أعطال البلينا 4803718

- أعطال جرجا 4676992

- أعطال طهطا 4770728

- أعطال طما 4790644

- أعطال دار السلام 4850539

- أعطال المراغة 2530884

- أعطال أخميم 2580031

- أعطال سوهاج 2329056