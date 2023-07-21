للصف الأول والثاني الثانوي.. جدول امتحانات الدور الثاني محافظة سوهاج

امتحانات الدور الثاني محافظة سوهاج، تشغل المئات من الطلاب وأولياء أمورهم في شتى الأنحاء من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوبا، لمعرفة موعد بداية الامتحانات.

امتحانات الدور الثاني محافظة سوهاج

تنشر «الوطن» امتحانات الدور الثاني محافظة سوهاج، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

جدول امتحانات الدور الثاني محافظة سوهاج

جدول امتحانات الدور الثاني محافظة سوهاج، وأعلنت مديرية التربية والتعليم، للمدارس العامة ومدارس اللغات ومدارس العسكرية والرياضية، كما أعلنت الضوابط الخاصة بالطلاب والمشاركين بالامتحانات.

المدة الزمنية لامتحانات الدور الثاني محافظة سوهاج

وتشمل امتحانات الدور الثاني محافظة سوهاج 2023 المواد الفرعية والمواد الرئيسية والمدة الزمنية للامتحانات.

وجاء جدول امتحانات الدور امتحانات الدور الثاني محافظة سوهاج 2023 كالتالي:

للصف الأول الثانوي كالآتي

- يوم السبت 15 يوليو: امتحان مادة اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات، ومادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأحد 16 يوليو: امتحان مادة الرياضيات لمدة 3 ساعات، ومادة الحاسب الألي لمدة ساعة واحدة.

- يوم الاثنين 17 يوليو: امتحان مادة الكيمياء لمدة ساعة ونصف، ومادة التربية الوطنية لمدة ساعة ونصف، ومادة الجغرافيا لمدة ساعة ونصف أيضًا.

- يوم الثلاثاء 18 من شهر يوليو: امتحان مادة الأحياء لمدة ساعة ونصف، ومادة التاريخ لمدة ساعة ونصف، ثم التكنولوجيا سواء للزراعي أو الصناعي أو الاقتصاد المنزلي لمدة ساعة واحدة.

- يوم السبت 22 يوليو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف، ومادة الفلسفة والمنطق لمدة ساعة ونصف، ومادة التربية العسكرية للمدارس العسكرية ومادة التربية الرياضية للمدارس الرياضية لمدة ساعة واحدة.

- يوم الاثنين 24 يوليو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين ونصف.

- يوم الثلاثاء 25 يوليو: امتحان مادة الفيزياء لمدة ساعة ونصف.

امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي فى سوهاج 2023

وفي نفس السياق وضعت مديرية التربية والتعليم عدة ضوابط لإجراء الامتحانات، وهي:

- إجراء الامتحانات في لجان مؤمنة، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للامتحانات.

- إعداد نموذجي امتحانات لكل مادة بواسطة موجهين المادة، حيث يُعد أحدهما على منهج الفصل الدراسي الثاني فقط للطلاب الذين لهم دورًا ثانيًا عقب رسوبهم بامتحانات الدور الأول، والآخر على منهج العام الدراسي كاملًا للطلاب المتخلفين عن الحضور بامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للصف الأول الثانوي.