وكيل «شباب المنيا»: ختام اختبارات «كابيتانو مصر» في موسمه الثاني

اختتمت اختبارات كابيتانو مصر بمحافظة المنيا، أول أمس الخميس، والتي شهدت إقبالا كبيرا على مدار اليومين والذي تخطى 3000 متقدم للاختبارات، وذلك في ثالث محطات الموسم الثاني للمشروع الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للإعلام، إذ توافد مئات من اللاعبين مواليد 2009 الراغبين في الالتحاق بالمشروع.

أسس علمية للاختيار من بين آلاف المتقدمين

وقال مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب في المنيا، إنه تم تصفية اللاعبين لأكثر من مرة وأكثر من اختبار ومرحلة حتى يتم الانتقاء بعناية فائقة، ووضع أسس علمية للاختيار من بين آلاف المتقدمين، فقد خضع اللاعبين لمراحل مختلفه من التصفيات، وأشاد الجميع بحسن التعامل والتنظيم على مدار اليومين رغم الزحام الشديد.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصول قطار اختبارات الموسم الثاني من المشروع الأكبر في مجال اكتشاف المواهب الكروية «كابيتانو مصر»، إلى ملاعب نادي المنيا الرياضي بالمنيا الجديدة.

وصل عدد الراغبين في خوض الاختبارات بمحافظة المنيا عن طريق الرابط الإلكتروني إلى 6000 لاعب من مواليد 2009، وأقيمت الاختبارات خلال يومي 19 و20 يوليو الجاري.

اكتشاف أفضل المواهب الناشئة

ويستهدف مشروع كابيتانو مصر اكتشاف أفضل المواهب الناشئة في رياضة كرة القدم بكافة محافظات الجمهورية لتقديم أجيال جديدة من المواهب واستثمارها من خلال المنتخبات الوطنية والأندية المصرية والعالمية.

ويشرف على تنفيذ الاختبارات وعمليات الانتقاء الخاصة بالمشروع اللجنة العلمية والفنية لمشروع كابيتانو مصر برئاسة الدكتور كمال درويش والدكتور محمود سعد والكابتن محسن عبدالمسيح، والدكتور محمد المسلماني والدكتور سيد شتيحي فريق عمل كابيتانو بالوزارة، بالإضافة إلى لفيف من المدربين واللاعبين القدامى، ومديريات الشباب والرياضية، الأمن، والصحة والسكان بمحافظة المنيا.

وحضر الاختبارات مندي محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، الدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، الدكتور محمد حمدى والدكتور شريف رمضان معاوني وكيل الوزارة، الكابتن محمد عبدالجليل وكيل إدارة الهيئات الشبابية، مدحت ربيع مدير إدارة المنشآت الرياضية، الدكتور شريف البغدادي متابع القطاع، محمد عبد السلام منسق «قادرون باختلاف»، والعاملين بنادي المنيا الرياضي فرع المنيا الجديدة.