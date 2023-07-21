للشهادة الإعدادية.. جدول امتحانات الدور الثاني محافظة المنيا

تبدأ امتحانات الدور الثاني محافظة المنيا للشهادة الإعدادية الإثنين المقبل، وفقا لجدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم في المحافظة قبل أسبوعين.

امتحانات الدور الثاني محافظة المنيا

وقال حمدي مصطفي القائم بأعمال وكيل وزارة التعليم في المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن امتحانات الدور الثاني محافظة المنيا بالنسبة للشهادة الإعدادية تكون الاثنين الموافق 24 يوليو، وتستمر حتى 31 يوليو 2023.

وأضاف أنه جرى التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الأمان والسلامة للطلاب داخل اللجان امتحانات الدور الثاني محافظة المنيا وتذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين.

موعد انتهاء امتحانات الدور الثاني محافظة المنيا

وأوضح وكيل وزارة التعليم، أن امتحانات الدور الثاني محافظة المنيا، تبدأ يوم 24 يوليو بامتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11:30 صباحًا، وتتضمن الأيام اللاحقة امتحانات في مواد مختلفة، مثل الهندسة والتربية الدينية واللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والجبر والإحصاء والتربية الفنية والدراسات الاجتماعية والعلوم، وتستمر حتى الاثنين 31 يوليو 2023.

وبعد انتهاء امتحانات الدور الثاني محافظة المنيا من المقرر أن تظهر النتيجة بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد وتقدير الدرجات داخل الكنترول المركزي، التي تستغرق نحو 10 أيام، وفقا لتصريحات مسؤول بالإدارة التعليمية في مركز المنيا.