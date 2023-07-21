وزارة الشباب والرياضة تعلن توافر وظائف جديدة.. اعرف الشروط

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة في عدد من الشركات، والتي تتطلب مؤهلات محددة، فضلًا عن سنوات من الخبرة، وذلك في إطار مبادرة توظيف مصر التي تهدف لتوفير فرص العمل للشباب من الجنسيين.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة من الشباب والرياضة على هذا النحو:

وظائف شركة رنين

تمنح شركة رنين فرصة للانضمام اليها من خلال حاجتها لوظيفة السكرتير التنفيذي شرط أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس يفضل أن تكون إدارة الأعمال، خبرة في مايكروسوفت أوفيس، فضلا عن 3 سنوات من الخبرة، معرفة جيدة بإدارة المكاتب، للتقدم يرجى إرسال سيرتك الذاتية المحدثة إلى (cv@tawarwghayar.com) واذكر المسمى الوظيفي في الموضوع (السكرتير التنفيذي).

وظائف اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أكسيد

كما يمكن التقدم لـ وظائف اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أكسيد ومقرها القرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023 من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء للحصول على وظيفة خدمة عملاء، شرط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي، الحد الأقصى للسن 33 سنة، وتقديم موقف محدد من الجيش.

يحصل الموظف على راتب يبدأ من 3500 جنية ويصل إلى 4500 حسب مستوى اللغة الإنجليزية، فضلا عن أرباح سنوية، للتقديم يرجى ملء الاستمارة والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد: https://forms.office.com/r/xPGQSj70NC.

وظائف شركة "Buffalo Burger"

تتطلب شركة «Buffalo Burger» موظفين للعمل في مدينة مصر شرط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس من أي جامعة مرموقة، وحاصل على خبرة سنة، طلاقة في اللغة الإنجليزية، الحد الأقصى للعمر 25 سنة، الإناث، للتقديم يمكن تقديم سيرتك الذاتية إلى (cv@tawarwghayar.com).

وظائف نوادي كود الرياضية

وتتطلب شركة نوادي كود الرياضية (حسن علام) موظف لعمل إداري للعمل في القاهرة الجديدة (التجمع الأول) شرط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي، يملك الخبرة من 1 إلى 3 سنوات، ممتاز في اللغة الإنجليزية، الوظيفة مناسبة للإناث والذكور، للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية: https://forms.office.com/r/JgpZJupw0D .