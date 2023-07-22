«رياضة الإسكندرية»: معارض أندية الفتاة والمرأة تدعم السيدات اقتصاديا

أكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ممثلة في الإدارة العامة للشباب، نفذت عدة معارض لعرض منتجات أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب الناصرية وسموحة والنصر والمسيري، وجار التنسيق مع باقي مراكز الشباب على مستوى الإسكندرية وخاصة الموجود بها نادي الفتاة والمرأة لدعمها وإتاحة الفرصة لعرض وبيع منتجاتهم دون تحملهم أعباء مالية.

زيادة الفرص الاقتصادية

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن هذه المعارض تقام بجميع مراكز الشباب والأندية الشعبية في إطار السعي الدائم لمديرية الشباب والرياضة لدعم المرأة والعمل على تمكينها اقتصاديا، كما أنها تهدف لزيادة الفرص الاقتصادية للسيدات، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة الشاملة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

دخول المرأة سوق العمل

وأشارت كيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن هذه المعارض تقام في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ‏واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالعمل على دعم ومساندة المرأة وإتاحة الفرصة لها لدخول سوق العمل واكتسابها مهارات جديدة ودعمها اقتصاديا لمواجهة أعباء الحياة، ولتكون عنصر منتج وفعال في المجتمع وتساهم في رفع دخل أسرتها.