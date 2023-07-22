تامر حسني يحتفل بعروسين في حفله بمهرجان العلمين الجديدة

حرص الفنان تامر حسني، على الاحتفال بعروسين، حاضرين فى حفله بافتتاح مهرجان العلمين الجديدة 2023، إذ أهدى لهما أغنية «بحبك».

تامر حسني يطير في الهواء بحفله بالعلمين

وكان دخل تامر حسني حفله بمهرجان العلمين الجديدة، وهو يطير في الهواء على نغمات أغنية «هرمون السعادة»، وحرص على الرقص مع الجمهور.

وقال تامر حسني: «أنا أتشرف أنه جرى اختياري لإحياء حفل افتتاح مهرجان العلمين، وأتمنى أن نحافظ عليه ويستمر لتجميع نجوم مصر والوطن العربي».

وكان تامر حسني نشر صورا من بروفات الحفل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «من تحضيرات أمس استعداداً لحفل اليوم بالعلمين مستنيكوا يا حلوين.. وتاني أمانة عليكم محدش يتأخر عشان في معاد لقفل الأبواب مكتوب على التذاكر ده كمان غير احتمالات الزحمة بالتوفيق».