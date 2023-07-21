«القاهرة الإخبارية» ترصد الاستعدادات الأخيرة لحفل تامر حسني: نفاد التذاكر

قالت فرح الخولي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن «دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق حفل الفنان تامر حسني، وبحفل نجم الجيل ينطلق جدول حفلات مهرجان العلمين الجديدة».

الخولي: العلمين الجديدة تستقبل أولى الفعاليات الفنية بحفل تامر حسني

وأضافت «الخولي»، خلال تغطية خاصة لشاشة «القاهرة الإخبارية» لمهرجان العلمين الجديدة، أنه جارِ رصد استعدادات العلمين الجديدة لاستقبال حفل تامر حسني ضمن فعاليات المهرجان الذي يحمل شعار «العالم علمين»، أولى الفعاليات الفنية الغنائية.

استعدادات 3 أيام لاستقبال حفل تامر حسني

وتابعت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، «نحن الآن متواجدون في ممشى العلمين الذي يبلغ طوله 14 كيلومترًا، وقد تمت الاستعدادات منذ 3 أيام، لبدء الحفل بأمان وسلامة تامة، من حيث الاستعدادات الأمنية والإجراءات الاحترازية، وأيضًا سلامة كل حضور وزوار هذا المهرجان».

وأوضحت أن حفل تامر حسني سيبدأ مُعلنًا عن انطلاق جدول الحفلات الفنية للمهرجان، مؤكدة أن كل تذاكر الحفل مُباعة.

حفل تامر حسني بين جهود المنظمين وترقب زوار العلمين

ولفتت «الخولي»، إلى أن زوار العلمين الجديدة كانوا مترقبين الحفل، حيث يحب الجميع الحفلات الصيفية والاستمتاع بالأجواء الصيفية، مؤكدة أن مهرجان العلمين الجديدة يجعل من الصيف تجربة فريدة ومميزة.