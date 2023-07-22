بعد تامر حسني.. جدول حفلات الفنانين بمهرجان العلمين الجديدة

انطلقت أولى حفلات مهرجان العلمين الذي يعد أضخم حدث ترفيهي في الشرق الأوسط، إذ بدأت بحفل الفنان تامر حسني الذي شهد إقبالا جماهيريا كبيرا، إذ عرض باقة من أفضل أغانيه، فضلاً عن أغنيات جديدة يسمعها الجمهور.

جدول حفلات مهرجان العلمين

ويشهد مهرجان العلمين حفلات لعدد كبير من النجوم المعروفين منهم نانسي عجرم وإليسا وراغب علامة وغيرهم من الفنانين ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير جدول حفلات الفنانين في مهرجان العلمين.

في يوم 28 يوليو الشهر الجاي يحيي كل من الفنانين اللبنانين نانسي عجرم وراغب علامة حفلا بمهرجان العلمين الجديدة.

وتأتي حفلة الفنان أحمد سعد يوم الخميس 27 يوليو، كما تقيم فرقة كاريوكي حفلا بالمهرجان في يوم 4 أغسطس المقبل.

وتقام حفلة إليسا والموسيقار الكبير عمر خيرت، يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس من الشهر المقبل، كما تنطلق حفلة الفنانة أنغام 11 أغسطس.

كما في 12 أغسطس تكون النسخة الثانية من مهرجان الدراما، ويقام المهرجان في الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس، كما يستضيف المهرجان نحو مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، ويضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، بالإضافة إلى معارض وعروض ترفيهية مختلفة والعديد من الحفلات الغنائية لأبرز الفنانين من الوطن العربي والعالمي.

مهرجان العلمين

يذكر أن مدينة العلمين الجديدة تقدم تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتى تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف.