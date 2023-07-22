عاجل.. صدمة للنادي الأهلي في صفقة سوزا.. مدرب جيونبك يكشف مصيره

حسم الروماني دان بيتريسكو، المدير الفني لفريق جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي الجدل حول مصير انتقال البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم الفريق الكوري الجنوبي للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا، معلنًا رفضه لخروج اللاعب.

وأكد بيتريسكو في تصريجات لموقع «تشو سن» الكوري الجنوبي بعد سؤاله عن مصير الثنائي جوستافو سوزا والكوري بايك سيونج هو، بأن سوق الانتقالات قد أعلق في كوريا الجنوبية وسيبقى الثنائي في الفريق في الفترة المقبلة ولن يرحلا.

الأهلي يفاوض سوزا للانضمام لصفوف الأهلي

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات مع نادي جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي من أجل ضم البرازيلي جوستافو سوزا بناء على طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق، وأنهى اتفاقه مع اللاعب بحسب مصادر داخل النادي وكان يتبقى فقط موافقة ناديه الكوري.

ماذا قدم سوزا مع فريقه الكوري الجنوبي

وانضم سوزا صاحب 29 عامًا لصفوف جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي في صيف العام الماضي، ليشارك حتى الآن في 18 مباراة في الدوري سجل هدفًا في مرمى سيول، بجانب مباراة في كأس كوريا الجنوبية سجل خلالها سوبر هاتريك ليكون إجمالي ما قدمه في 19 مباراة هي 5 أهداف.