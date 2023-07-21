عاجل.. صفقات الأهلي الجديدة في 2023.. مهاجم برازيلي يقترب من التوقيع

تكثف إدارة النادي الأهلي، خطواتها في الوقت الحالي، لحسم صفقات الموسم الجديد، بعد التعاقد مع إمام عاشور، خاصة في ظل الخطة لدعم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات من العيار الثقيل، والحفاظ على قوة الفريق الذي حصد 5 بطولات هذا الموسم.

وبعد أن حسمت إدارة النادي الأهلي التعاقد مع إمام عاشور لدعم خط الوسط، في ظل رحيل حمدي فتحي، بدأت الإدارة في تكثيف الخطوات لحسمصفقة المهاجم.

وتبحث الإدارة الحمراء عن التعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل، بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الذي طلب دعم الخط الهجومي بصفقة قوية.

ويظهر في الصورة الثلاثي البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم نادي جيونبوك الكوري الجنوبي، ورضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي، جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي.

ويبدو الأقرب للانضمام هو البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم نادي جيونبوك الكوري الجنوبي، في ظل قناعة السويسري مارسيل كولر بإمكانيات اللاعب بشكل كبير.

وتدرس الإدارة أيضا دعم خط الدفاع ولاعب وسط هجومي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لبناء فريق قوي يستطيع المنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد.